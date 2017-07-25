Банк "Югра" подал в суд на Банк России. Фото: Александр Исаков

Арбитражный суд Москвы принял иск банка "Югра", который требует признать действия и решения Банка России незаконными. Заявление зарегистрировано 24 июля, следует из электронной картотеки дел суда.

При этом не указывается, какие именно решения и действия Центробанка оспаривает заявитель.

Напомним, 10 июля Банк России ввёл в "Югре" временную администрацию на полгода и трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, аргументировав это признаками недостоверности отчётности банка и подозрениями в выводе активов и манипуляциях с вкладами. Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить действия ЦБ, так как сочла "Югру" финансово устойчивой.

Однако 20 июля выбранные банки-агенты начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения.