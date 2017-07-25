Общество 25 июля 2017, 13:59

Свердловчане в восемь раз чаще стали стали подавать в электронной форме заявления о назначении пенсии

Пожилые люди активно пользуются возможностями Интернета

Пожилые люди активно пользуются возможностями Интернета. Фото: Алексей Кунилов

По итогам первого полугодия 2017 года число свердловчан, подавших в электронной форме заявления о назначении пенсии, увеличилось в восемь раз. Такой услугой воспользовались 32 тыс. граждан.

Как сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области, одновременно через Интернет жители Среднего Урала оформили 35 тыс. заявлений о выборе или изменении способа доставки пенсии. Этот показатель тоже в 8,2 раза больше аналогичных данных за январь—июнь 2016 года.

Напомним, с 1 августа в России будет произведён перерасчёт пенсий работающих пожилых людей.

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