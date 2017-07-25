Болельщики ФК "Урал" создадут дизайн для екатеринбургского трамвая

В 2013-2014 годах по Екатеринбургу курсировал трамвай ФК "Урала" с изображением игроков. Фото: пресс-служба футбольного клуба

Футбольный клуб "Урал" объявил конкурс для болельщиков на создание дизайна трамвая, который будет курсировать по Екатеринбургу. Участники создадут концепцию оформления городского транспорта, связанного с футболом, сообщили в пресс-службе ФК.

- Участие в конкурсе может принять любой желающий. В макете необходимо использовать фирменные цвета "Урала" и логотип клуба. На первом этапе конкурса (до 10 августа) пройдёт сбор заявок, на втором (до 15 августа) жюри отберёт пять лучших работ и представит их на официальном сайте. Затем болельщики путём голосования выберут победителя, - рассказали в пресс-службе ФК "Урал".

Для участия необходимо отправить свой вариант дизайна на электронную почту (promo@fc-ural.ru) в формате jpeg. Скачать шаблон можно по ссылке: https://yadi.sk/d/ASONvTR83LNhgR

Напомним, что в 2013-2014 годах по Екатеринбургу курсировал трамвай ФК "Урала" с изображением игроков.