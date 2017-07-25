На Среднем Урале сотрудники ГИБДД поймали за две недели четырёх пьяных водителей автобусов

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД поймали четырёх пьяных водителей автобуса. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД поймали четырёх пьяных водителей автобуса за две недели. Массовые проверки общественного транспорта прошли с 8 по 21 июля, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ходе проверки выявлено более 1 тыс. 100 нарушений ПДД водителями автобусов и представителями автопредприятий. В восьми случаях междугородние и межрегиональные рейсы совершали водители без соответствующей категории в водительском удостоверении либо с удостоверением с истекшим сроком действия.

Кроме того, выявлено 250 технически неисправных автобусов, семь ТС сняты с рейсов из-за неисправности рулевой и тормозной системы.

- По данным фактам ведутся проверки на автопредприятиях, ответственные лица будут привлечены к ответственности. Всего за две недели сотрудники ГИБДД проверили свыше четырёх тысяч транспортныъх средств, организован надзор в 200 пунктах прибытия и убытия пассажирского транспорта, на промежуточных остановках. Проведено 120 негласных проверок на маршрутах, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Добавим, за полгода на свердловских дорогах по вине водителей автобусов зарегистрировано 35 ДТП, в которых один человек погиб и ещё 57 получили травмы различной степени тяжести.