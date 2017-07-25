Евгений Куйвашев пообщался с управленцами из пяти регионов России. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с лекцией в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при Президенте РФ. Это произошло в рамках учебного курса для управленцев, организованного РАНХиГС совместно с Московской школой управления «Сколково».

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев назвал три секрета успеха в развитии моногородов.

— Первое — это поддержка предпринимательской инициативы. Второе — грамотное стратегическое планирование не только на региональном, но и, что особенно важно, — на муниципальном уровне. И ещё одно принципиальное условие: программы начнут «летать» там, где есть внутриэлитное согласие. В каждом муниципалитете должна быть команда единомышленников, состоящая из руководства муниципалитета, депутатов, представителей градообразующего предприятия, общественников, — людей, которые по-настоящему хотят что-то изменить в своём городе, — сказал глава региона.

Напомним, Средний Урал отличается большим количеством моногородов: их у нас 17. Поэтому в регионе накоплен большой опыт работы по развитию экономики и социальной сферы таких муниципалитетов.