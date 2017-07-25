Дочь погибшего 72 года назад фронтовика получила награду своего отца из рук командующего войсками ЦВО

Нинель Киселёва получила награду, так и невручённую её отцу-фронтовику. Фото: пресс-служба ЦВО

Командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Владимир Зарудницкий передал удостоверение к невручённому ордену Отечественной войны I степени Нинели Киселёвой — дочери Василия Горохова, погибшего в боях под Калининградом в январе 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В своём последнем бою гвардии лейтенант Василий Горохов уничтожил два противотанковых орудия, 4 пулемёта, 1 миномётную батарею и до 24 немецких солдат. Он погиб в горящем танке.

По словам Владимира Зарудницкого, сотрудники военкоматов Среднего Урала сейчас многое делают для того, чтобы восстановить историческую справедливость — вручить награды детям и внукам героев Великой Отечественной войны.