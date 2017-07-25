Общество 25 июля 2017, 17:00

В Свердловской области инкассатор украл более 4,2 миллиона рублей

Зал судебный заседаний

Суд вынес приговор инкассатору, воровавшему деньги ради игры на бирже. Фото: Александр Исаков

Первоуральский городской суд приговорил инкассатора Максима Заболкина к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в хищении свыше 4,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Максим Заболкин работал дежурным по Первоуральскому участку Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ. Прямо на рабочем месте он вытаскивал деньги из инкассаторских сумок, поступающих на хранение от различных организаций.

С февраля по март 2017 года он таким образом украл более 4,2 млн рублей. Эти средства обвиняемый тратил на участие в биполярных аукционах. Он пытался заработать на повышении-понижении курса валют. Судя по тому, что в ходе расследования уголовного дела Максим Заболкин добровольно смог возместить всего 400 тыс. рублей, такая игра на бирже не принесла особого успеха.

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Областная газета Свердловской области

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