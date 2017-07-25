Облизбирком раскрыл траты кандидатов в губернаторы из избирательных фондов

Кандидаты в губернаторы уже начали тратить деньги на свою избирательную кампанию. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала на официальном портале правовой информации региона первые отчёты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в губернаторы — Игоря Торощина, Дмитрия Сергина и Дмитрия Ионина, которые уже успели сдать подписи в свою поддержку.

Самый солидный избирательный фонд оказался у Дмитрия Сергина, выдвинутого от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Неназванные юридические лица добровольно пожертвовали «пенсионеру» 1,29 млн рублей. Также Дмитрий Сергин — единственный кандидат, который перечислил в фонд собственные средства — 20 тыс. рублей.

В избирательный фонд Дмитрия Ионина было перечислено 307 тыс. 300 рублей. Все деньги поступили от регионального отделения «Справедливой России», выдвинувшей кандидата.

Меньше всех денег было у Игоря Торощина из ЛДПР — 290 тыс. рублей. Именно такую сумму выделило региональное отделение его партии.

Большую часть средств кандидаты успели потратить. На счету Игоря Торощина осталось 100 тыс. рублей, у Дмитрия Сергина - чуть меньше 92,6 тыс. рублей, а у Дмитрия Ионина — только 120 рублей.

Единственная общая статья расходов для кандидатов – оплата изготовления листов в свою поддержку и нотариального свидетельствования подлинности подписей в этих листах. Торощин потратил на это 190 тыс. рублей (это его единственные расходы пока), Сергин – чуть больше 180 тыс. рублей, Дмитрий Ионин – 174,6 тыс. рублей. Плюс "справедливорос" чуть больше 5 тыс. заплатил тем, кто занимался сбором подписей в свою поддержку. Остальные сэкономили на этом.

Также Дмитрий Сергин уже успел потратить почти 738 тыс. рублей на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. Дмитрий Ионин выделил на это только 127 тыс. рублей. Ещё почти 300 тысяч рублей Сергин израсходовал на оплату услуг информационного и консультационного характера.