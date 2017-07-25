Культура 25 июля 2017, 18:32

II Уральский кинофестиваль завершил приём заявок

II Уральский открытый фестиваль российского кино, который пройдёт в Свердловской области со 2 по 8 сентября, официально завершил приём заявок в конкурсную программу.

В конкурсную программу войдёт 12 фильмов. Полный список будет объявлен в начале августа. Всего же на фестивале, в конкурсной и внеконкурсной программах, покажут 100 картин. Кстати, некоторые из внеконкурсных показов известны уже сейчас. Так, в программе «В ожидании Октября» покажут фильмы о событиях 1917 года, также пройдёт ретроспективный показ фильмов Аллы Суриковой, Сергея Соловьёва, Андрея Кончаловского, Александра Сокурова, Эльдара Рязанова. Они будут демонстрироваться на 20 киноплощадках Екатеринбурга и области. 25 августа полная программа мероприятий и расписание кинопоказов будут размещены на официальном сайте фестиваля.

Напомним, что жюри фестиваля возглавил российский режиссёр Андрей Прошкин.

  • Опубликовано в №134 от 26.07.2017 
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Областная газета Свердловской области

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