В Москве состоялась презентация обновлённого журнала «Искусство кино»

Сегодня в Москве состоится презентация обновлённого журнала «Искусство кино». Это первый выпуск старейшего в России журнала о кино, который создавался с новым редактором — кинокритиком Антоном Долиным.

Антон Долин возглавил «Искусство кино» в июне 2017 года, в связи с кончиной кинокритика и социолога Даниила Дондурея, который руководил изданием с 1993 года. После этого журнал оказался в финансовом кризисе, и на перезапуск журнала необходимо было найти 1 миллион рублей. Сбор средств был запущен на краудфандинговой платформе 10 июля. Необходимая сумма накопилась уже через семь часов после старта. Всего редакции удалось собрать около 3 миллионов рублей.

— Новый выпуск журнала посвящён нескольким темам: Каннскому фестивалю, новейшим тенденциям кинематографа и оттепели в современной культуре, затронувшей не только кино, но и театр, и телевидение. В журнале читатели также найдут сценарий Геннадия Шпаликова, — рассказал о новом номере Антон Долин.

Журнал «Искусство кино» — один из старейших в мире журналов о кинематографе. Он издаётся с января 1931 года. Сегодня — это единственный в России ежемесячный искусствоведческий аналитический журнал.