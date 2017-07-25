Полина Билалова завоевала для Свердловской области первое золото Сурдлимпиады

Во вторник, 25 июля в турецком Самсуне на летней Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спортсмены, представители Свердловской области принесли в копилку сборной России две медали – золото и бронзу.

Чемпионкой Сурдлимпиады стала пловчиха Полина Билалова, которая уверенно победила на дистанции 400 м комплексом (5:06.54). Ближайшую соперницу украинку Ирину Терещенко она опередила на шесть секунд!

Бронзовую медаль завоевал в шоссейной велогонке по очкам свердловчанин Александр Ильиных, который уступил лишь своим партнёрам по команде Ивану Макарову (первый) и Евгению Прохорову (второй).

Отметим, что для Билаловой и Ильиных эти медали стали уже вторыми по счёту на нынешних Играх. 22 июля Полина завоевала серебро на дистанции 200 м комплексом, а 24 июля Александр стал вторым в маунтинбайке (дисциплина кросс-кантри).

Всего по итогам семи дней в активе спортсменов Свердловской области уже восемь медалей (1-4-3).