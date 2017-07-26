Общество 26 июля 2017, 07:25

Спасатели предупредили свердловчан о непогоде 26 июля

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Спасатели предупредили свердловчан о непогоде 26 июля. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 26 июля, спасатели предупредили свердловчан о сильных ливнях на севере региона. В связи с этим возможны подъём уровня воды, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

 Штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования и в единые дежурно-диспетчерские службы. Подразделения ГУ МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Спасатели рекомендуют отменить поездки по городу, а если ливень застанет на улице - не спускаться в подземные переходы и другие заглублённые помещения. Водителям не следует преодолевать подтопленные участки, нужно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), прекратить движение, включив аварийные огни, и переждать ливень.

Отметим, воздух в конце недели прогреется до +21...+26, по ночам будет холодать до +10...+15. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. 

Добавим, если вашей жизни угрожает опасность, необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону - 101.

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Областная газета Свердловской области

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