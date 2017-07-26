В Екатеринбурге минувшей ночью горели пять автомобилей. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 26 июля загорелись пять автомобилей, три из которых (Skoda Rapid, Ford Fiesta и ВАЗ-2114) сгорели на улице Соболева, 21 на Широкой Речке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Первое сообщение о возгорании автомобиля BYD F3 на улице Апрельская поступило в диспетчерскую в 1:32. Огонь был потушен жителями самостоятельно до прибытия пожарных. В результате пожара повреждён моторный отсек машины на площади трёх кв. м.

Второе сообщение поступило в диспетчерскую с улицы Самаркандской в 3:51. В тушении автомобиля ВАЗ-2106 участвовали семь человек личного состава и две единицы техники. Пожар потушен в течение двух минут, на площади двух кв. м остались повреждёнными салон и кузов машины.

В 3:57 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании трёх автомобилей на улице Соболева, 21 на Широкой Речке. Пожар в течение четырёх минут тушили девять огнеборцев с помощью двух единиц техники, однако два автомобиля спасти не удалось. На площади шести кв. м полностью сгорели Skoda Rapid и ВАЗ-2114, повреждены салон и кузов автомобиля Ford Fiesta, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации УМВД России по Екатеринбургу, на Широкую Речку выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8. Установлено, что сначала загорелась одна машина, от которой огонь перекинулся на другие ТС. По данному факту ведётся проверка и пожарно-техническая экспертиза, опрашиваются очевидцы.