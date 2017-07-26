Палата представителей США проголосовала за введение новых санкций против России

Сюжет Трамп - Путин

Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.

Палата представителей конгресса США большинством голосов (419 - "за", 3 - "против") приняла законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь документ должны рассмотреть в сенате. Затем ожидается, что "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" подпишет президент США Дональд Трамп. При этом Белый дом дал понять, что в целом поддерживает указанный документ.

Отметим, законопроект включает пункт, обязующий президента США согласовывать с законодателями смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничения вводились указами главы государства и приказами минфина.

Добавим, новые санкции в отношении Ирана и КНДР изначально вырабатывались палатой представителей отдельно, но затем были сведены в один документ с антироссийскими санкциями.