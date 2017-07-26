Политика 26 июля 2017, 08:30

Палата представителей США проголосовала за введение новых санкций против России

Сюжет

Трамп - Путин
Встреча президентов РФ и США - подробности и последствия.



Палата представителей конгресса США большинством голосов (419 - "за", 3 - "против") приняла законопроект об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь документ должны рассмотреть в сенате. Затем ожидается, что "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" подпишет президент США Дональд Трамп. При этом Белый дом дал понять, что в целом поддерживает указанный документ. 

Отметим, законопроект включает пункт, обязующий президента США согласовывать с законодателями смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничения вводились указами главы государства и приказами минфина.

Добавим, новые санкции в отношении Ирана и КНДР изначально вырабатывались палатой представителей отдельно, но затем  были сведены в один документ с антироссийскими санкциями.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 июля)

Владимир Курочкин получил звание Героя Советского Союза ещё до начала Великой Отечественной войны. Фото: airaces.narod.ru
Свердловский лётчик погиб в небе над Киевом

«Реальный театр»

«Реальный театр»