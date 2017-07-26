Экономика 26 июля 2017, 08:51

"Лаборатория Касперского" запустила всемирный бесплатный антивирус

"Лаборатория Касперского" официально запустила бесплатный антивирус Kaspersky Free, который станет доступным во всём мире. Об этом вчера, 25 июля, заявил директор компании Евгений Касперский в своём блоге

Антивирус будет распространяться постепенно, к концу года Kaspersky Free станет доступным во всех странах мира.

"В прошлом году продукт успешно "отпилотировался" в регионах Россия - Украина - Белоруссия, в Китае, а также и в "Нордиксе" (это Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия)", говорится в блоге Евгения Касперского. 

При этом антивирус представляет лишь базовый функционал и не конкурирует с платными версиями. 

Напомним, в мае нынешнего года мощная серия хакерских нападений прокатилась по всему миру. Только 12 мая "Лаборатория Касперского" зарегистрировала 45 тыс. хакерских атак в 74 странах мира. Россия стала одной из стран, к которой хакеры проявили наибольшее внимание. Их атакам подверглись серверы нескольких федеральных ведомств, крупнейших банков и компаний связи.

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