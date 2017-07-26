Общество 26 июля 2017, 09:41

Прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реку Серга свердловским предприятием

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Прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реку Серга свердловским предприятием. Фото: Александр Зайцев

Прокуратура Нижнесергинского района выявила нарушения при сбросе сточных вод в реку Серга свердловским МУП "Тепловые сети Верхние Серги". Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова. 

 МУП "Тепловые сети Верхние Серги" собирает и обрабатывает сточные воды, осуществляет очистку и распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

- При этом у предприятия в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды отсутствует разрешение на сброс сточных вод в реку Серга. Также отсутствуют согласованные нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водный объект. Фактически предприятие не контролирует состав сточных вод и качество воды в реке, - рассказала Марина Канатова. 

В отношении директора предприятия Александра Фадеева возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий"), ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

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