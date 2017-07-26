Общество 26 июля 2017, 10:02

Екатеринбург занял 42-е место по оценке качества услуг ЖКХ

Наталья Дюрягина
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Екатеринбург занял 42-е место по оценке качества услуг ЖКХ. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбург занял 42-е место из 100 крупнейших городов России по качеству работы коммунальных служб. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого среди жителей ста крупнейших городов РФ порталом Domofond.ru

Согласно результатам опроса, граждане России оценивают качество услуг ЖКХ в среднем на 5 баллов из 10. Больше всего довольны коммунальными службами жители Нижневартовска (они оценили работу ЖКХ на 6,8 балла). Также в тройку лидеров вошли коммунальщики Сургута и Набережных Челнов. При этом Москва находится на седьмом месте, а Санкт-Петербург — на одиннадцатом.

Екатеринбург занял 42-е место с оценкой выше среднего — 5,5 балла. Завершает рейтинг качества работы коммунальных служб Махачкала (4,1 балла). Отметим, разница между лидерами и аутсайдерами списка незначительна - 2,7 балла.

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