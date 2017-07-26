Общество 26 июля 2017, 11:03

Обильные дожди продлили срок паводка на реке Тавда

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За весь период наблюдений (с 1921 года) максимальный уровень воды в районе города Тавда наблюдался позже июля только четыре раза. Фото: Уральский гидрометцентр

Начавшийся в апреле рост уровня воды в реке Тавда продолжается: каждый день река прибывает на  2-3 см. Срок окончания паводка откладывается уже на 50 суток, сообщили в Уральском гидрометцентре. 

По информации синоптиков, превышение уровня воды в реке Тавда над нормой половодья уже около метра. Высший уровень воды ещё не сформировался, хотя обычно это происходит в начале июня.  За весь период наблюдений (с 1921 года) максимальный уровень воды в районе города Тавда наблюдался позже июля только четыре раза.

"Режим реки Сосьвы, образующей Тавду вместе с Лозьвой, неоднозначный. В среднем течении продолжается резкий спад уровня воды, в нижнем течении (в районе посёлка Сосьва) уровень опустился ниже отметки неблагоприятных гидрологических явлений, в районе посёлка Гари спад по 2 см в сутки начался только 24 июля. При этом в верховьях и многих притоках Сосьвы возобновились подъёмы уровней воды от новой порции дождей (на 3-18 см в сутки)", - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. 

Добавим, Тавда – самая большая водная артерия Свердловской области. Эта река позже всех формирует свой половодный максимум.

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Областная газета Свердловской области

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