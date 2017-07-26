Земства 26 июля 2017, 11:37

Мэрия Екатеринбурга расширила перечень улиц для следования клиентских групп FIFA

Наталья Дюрягина
Центральный стадион Екатеринбург

Во время предстоящего в 2018 году чемпионата мира по футболу в центре внимания горожан и гостей города окажется территория вокруг Центрального стадиона. Фото: Александр Зайцев

Администрация Екатеринбурга внесла изменения в постановление от 10.06.2015 № 1507 «Об утверждении перечней улиц, используемых при организации маршрутов следования клиентских групп FIFA». Это необходимо для качественной подготовки городской инфраструктуры к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале Екатеринбурга, в перечень улиц, используемых при организации второстепенных и резервных второстепенных маршрутов следования клиентских групп FIFA, дополнительно включено по пять маршрутов с общим количеством более шестидесяти наименований улиц.

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