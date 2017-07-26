Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на 8 часов

Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на 8 часов. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 26 июля, рейс компании Azur Air Екатеринбург - Анталья задержали более чем на 8 часов. Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, вылет перенесён с 3:30 на 12:00.

Задержка составила 8 часов 30 минут. В 11:40 закончилась регистрация и началась посадка пассажиров.

Напомним, ранее авиарейсы из Екатеринбурга в Анталью уже задерживались авиакомпанией Onur Air. В понедельник, 24 июля, задержка составляла более 11 часов. В воскресенье, 23 июля, пассажиры не смогли вовремя вылететь в Турцию из-за технической неисправности авиалайнера, рейс пришлось ждать более 18 часов.