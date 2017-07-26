У кандидатов на пост губернатора Свердловской области осталось всего несколько часов для сдачи документов в облизбирком

В течение ближайших часов станет известно, сколько претендентов на пост губернатора сумели подготовить пакет документов, необходимый для прохождения муниципального фильтра. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня в 18 часов истекает срок сдачи в Избирательную комиссию Свердловской области документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. В частности, речь идёт о предоставлении листов поддержки кандидата для прохождения муниципального фильтра.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, вчера эти документы сдал выдвиженец от КПРФ Алексей Парфенов. а сегодня Константин Киселёв, выдвинутый от партии «Зелёные».

Напомним, ранее то же самое сделали представитель ЛДПР Игорь Торощин, справедливоросс Дмитрий Ионин и кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин.