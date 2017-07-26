Правительство Свердловской области утвердило границы зон охраны пяти объектов культурного наследия регионального значения

Утверждена зона охраны этого здания на улице Свердлова. Фото: пресс-служба АО "СМАК"

Правительство Свердловской области подписало пять постановлений, утверждающих границы зон объектов культурного наследия регионального значения. В число объектов вошли исторические и жилые здания Екатеринбурга.

В соответствии с Федеральным законом №73 об «Объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлениями правительства Свердловской области №532-ПП, №533-ПП, №534-ПП, №535-ПП, №536-ПП утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения на следующие объекты: «Фабрика-кухня», «Дом жилой», «Дом купца Осокина К.Г.», «Усадьба Казанцевых: трёхэтажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная арка» и «Усадьба Первушина: дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, ворота».Также определены общие положения объектов и схема границ их зон.