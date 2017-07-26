Культура 26 июля 2017, 13:03

Правительство Свердловской области утвердило границы зон охраны пяти объектов культурного наследия регионального значения

Наталья Дюрягина
Утверждена зона охраны этого здания на улице Свердлова

Утверждена зона охраны этого здания на улице Свердлова. Фото: пресс-служба АО "СМАК"

Правительство Свердловской области подписало пять постановленийутверждающих границы зон объектов культурного наследия регионального значения. В число объектов вошли исторические и жилые здания Екатеринбурга.

В соответствии с Федеральным законом №73 об «Объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлениями правительства Свердловской области №532-ПП, №533-ПП, №534-ПП, №535-ПП, №536-ПП утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения на следующие объекты: «Фабрика-кухня», «Дом жилой», «Дом купца Осокина К.Г.», «Усадьба Казанцевых: трёхэтажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная арка» и «Усадьба Первушина: дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, ворота».Также определены общие положения объектов и схема границ их зон.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 июля)

Владимир Курочкин получил звание Героя Советского Союза ещё до начала Великой Отечественной войны. Фото: airaces.narod.ru
Свердловский лётчик погиб в небе над Киевом

«Реальный театр»

«Реальный театр»