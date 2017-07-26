На «Екатеринбург-Арене» полностью завершены работы по устройству навеса

«Екатеринбург-Арена» постепенно приобретает законченный вид. Фото: Центр общественных связей Группы Синара

Генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 «Синара-Девелопмент» полностью завершил работы по устройству навеса спортивного объекта. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.

Кровлю стадиона, имеющую нетипичное вогнутое конструктивное решение, сделали так, что зрительские места будут защищены как от осадков, так и от яркого солнца, что позволит болельщикам комфортно проводить время на стадионе. На металлоконструкции крыши установлены профилированные листы, сверху уложено эластичное мембранное покрытие, выполненное из тентовой полимерной ткани повышенной прочности и высокой светонепроницаемости. Для отвода ливневых стоков применена ультрасовременная система без использования насосов. Общая площадь квровли составила почти 28 тыс. кв. м, общий вес - чуть больше 6000 тонн.

Также на строительной площадке «Екатеринбург-Арены» начаты работы по слаботочным системам (охранная и пожарная сигнализация, контроль и управление доступом, электроснабжение, видеонаблюдение, телефонизация, системы телерадиотрансляции и др). Строители приступили и к монтажу рам, на которые впоследствии будут монтироваться табло. Всего на стадионе их будет четыре: два больших экрана размером 18x9 метров будут располагаться в чаше спортивного объекта, ещё два дисплея установят на территории стадиона.