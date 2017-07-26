Общество 26 июля 2017, 13:24

Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов лично убедиться в безопасности лагерей для отдыха детей

Дети в летних лагерях

Отдых в летних лагерях для многих школьников станет одним из самых ярких воспоминаний. Фото: Александр Зайцев

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов лично убедиться в соблюдении всех норм безопасности в оздоровительных лагерях Среднего Урала. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, по итогам первой и второй смен в загородных лагерях нашего региона уже отдохнули около 180 тыс. детей. Примечательно, что 60 из 70 лагерей, действующих на Среднем Урале, в нынешнем году будут работать в четыре смены.

В нынешнем году уже проведено порядка 500 проверок летних оздоровительных учреждений. Представители разных надзорных органов особое внимание уделяли выполнению норм безопасности.

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Областная газета Свердловской области

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