Россиян за полгода оштрафовали на 60 миллионов рублей за нарушение закона о курении

Россиян за полгода оштрафовали на 60 миллионов рублей за нарушение закона о курении. Фото: Александр Зайцев

В первом полугодии за нарушение закона о курении оштрафовано две тыс. россиян, около 1,7 тыс. продавцов табачной продукции, почти 700 индивидуальных предпринимателей и порядка тысячи юридических лиц. Общая сумма административных штрафов составила около 60 млн руб., сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего с 15 ноября 2013 года (начало действия норм антитабачного законодательства) к административной ответственности привлечено около 58 тыс. правонарушителей.

"Из-за курения в мире ежегодно умирает около 6 млн человек, и если не активизировать усилия, то, согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год. Употребление табака обходится в огромную сумму для национальной экономики. Для выращивания табака используется 4,3 млн гектаров земли ежегодно, из-за чего глобальное обезлесение достигает до 2-4%. Табачная промышленность вырабатывает свыше 2 млн тонн твёрдых отходов", говорится на сайте ведомства.