Экономика 26 июля 2017, 14:18

Евгений Куйвашев поставил задачу к 2021 году увеличить производство мяса, молока и овощей на 5%

Зерно

Уральские аграрии умеют добиваться хороших результатов. Фото: Алексей Кунилов

К 2021 году производство мяса, молока и овощей на сельхозпредприятиях Среднего Урала должно увеличиться на 5%. Такую задачу поставил глава региона Евгений Куйвашев, утвердив паспорт приоритетного регионального проекта в сфере АПК.

Как сообщает областной департамент информполитики, на сегодняшний день регион обеспечивает себя мясом и мясопродуктами на 57%, молоком и молочными продуктами на 61%, овощами на 40%, картофелем и яйцом — на 100%.

По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, к 2021 году на Среднем Урале планируется возвести животноводовческих комплексов примерно на 8 тыс. скотомест. Это создаст условия для увеличения производства молока и мяса.

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Областная газета Свердловской области

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