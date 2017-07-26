Евгений Куйвашев поставил задачу к 2021 году увеличить производство мяса, молока и овощей на 5%

Уральские аграрии умеют добиваться хороших результатов. Фото: Алексей Кунилов

К 2021 году производство мяса, молока и овощей на сельхозпредприятиях Среднего Урала должно увеличиться на 5%. Такую задачу поставил глава региона Евгений Куйвашев, утвердив паспорт приоритетного регионального проекта в сфере АПК.

Как сообщает областной департамент информполитики, на сегодняшний день регион обеспечивает себя мясом и мясопродуктами на 57%, молоком и молочными продуктами на 61%, овощами на 40%, картофелем и яйцом — на 100%.

По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, к 2021 году на Среднем Урале планируется возвести животноводовческих комплексов примерно на 8 тыс. скотомест. Это создаст условия для увеличения производства молока и мяса.