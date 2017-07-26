Второй пусковой комплекс южного полукольца ЕКАДа подготовят к сдаче в эксплуатацию к 25 августа

На строительство и ремонт свердловских автодорог в 2017 году израсходуют 20 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев

Второй пусковой комплекс южного полукольца обхода города на ЕКАДе подготовят к сдаче в эксплуатацию к 25 августа. Об этом доложил главе региона Евгению Куйвашеву вице-губернатор Сергей Швиндт на заседании Совета глав муниципальных образований.

Как сообщает областной департамент информполитики, в нынешнем году на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАДа) федеральный бюджет выделил 204,8 млн рублей, а областная казна — 51,2 млн рублей.

А в целом, по словам Сергея Швиндта, за 2017 год на свердловские дороги регионального и местного значения из бюджетов всех уровней поступит около 20 млрд рублей.

— По всем важнейшим объектам строительства и реконструкции высокий процент освоения средств, работы ведутся с опережением графика, — сказал Сергей Швиндт.