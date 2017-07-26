Многие главы муниципалитетов Среднего Урала приступили к разработке стратегий развития своих городов и посёлков. Фото: областной департамент информполитики

54 муниципалитета Среднего Урала начали разработку собственных стратегий развития. Об этом шла речь на совещании, которое провёл с главами МО врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, уже есть промежуточные итоги проектной работы в городах и посёлках Среднего Урала. В частности, на благоустройство городской среды в 33 муниципалитетах удалось привлечь из федерального бюджета 315 млн рублей.

— Стратегии развития муниципалитетов — один из ключевых элементов системы стратегического планирования Свердловской области. Эта работа в конечном итоге должна повысить качество жизни уральцев, — прокомментировал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.