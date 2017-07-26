300 тысяч свердловчан получат квитанции на оплату услуг ЖКХ с уведомлением об ограничении электроэнергии

300 тысячам жителей Среднего Урала придётся срочно погасить долги перед энергетиками. Фото: Алексей Кунилов

В августе 300 тысяч свердловчан получат квитанции на оплату услуг ЖКХ с уведомлением об ограничении электроэнергии. Речь идёт о том, что обычный платёжный документ одновременно выполнит функцию информирования злостных должников о частичном ограничении подачи электричества.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», к такому шагу энергетиков подтолкнула огромная сумма долга, накопленного жителями Среднего Урала, — более миллиарда рублей.

Стоит отметить, что у коммунальщиков теперь есть право уведомлять граждан о предстоящем ограничении подачи ресурсов столь экзотичным способом. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в российское законодательство, устанавливающее упрощённый порядок ограничения должников — физических лиц. Теперь не нужно вручать под подпись специальное предупреждение. Энергетики могут уведомить должника любым способом, фиксирующим дату отправления.

Для снятия вводимых сейчас ограничений должникам придётся не только полностью покрыть сумму задолженности, но и оплатить стоимость работы электрика, который устанавливал и снимал специальную блокировку.