Евгений Куйвашев поручил создать на Среднем Урале специальную рабочую группу по цифровой экономике

Евгений Куйвашев считает развитие цифровой экономики неотложной задачей для Среднего Урала. Фото: областной департамент информполитики

На сегодняшнем заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать межведомственную рабочую группу по развитию цифровой экономики. Об этом сообщает областной департамент инфомполитики.

Напомним, это направление Президент России Владимир Путин назвал одним из ключевых для выхода страны на новый уровень развития.

Евгений Куйвашев поручил возглавить новую рабочую группу первому заместителю — руководителю администрации главы области Владимиру Тунгусову.

— Для нашего индустриального региона развитие цифровой экономики — задача неотложная, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

По его мнению, в рамках этой межведомственной группы представители профильных ведомств и эксперты смогут разработать комплекс мероприятий по созданию опорной инфраструктуры цифровой экономики и обеспечению всеобщей цифровой грамотности населения.