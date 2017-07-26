Евгений Куйвашев сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области

Евгений Куйвашев сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области. Фото: пресс-служба облизбиркома

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Евгений Куйвашев сдал документы в Избирательную комиссию Свердловской области для регистрации в кандидатом в губернаторы Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

Напомним, Евгений Куйвашев выдвинут кандидатом на эту должность от политической партии «Единая Россия».

Он предоставил листы поддержки с подписями депутатов представительных органов МО и избранных на муниципальных выборах глав МО в поддержку своего выдвижения. В течение ближайших десяти дней облизибирком проведёт проверку всего пакета документов.