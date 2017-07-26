Политика 26 июля 2017, 17:38

Наина Ельцина проведёт презентацию своей книги в Екатеринбурге

Вдова Первого Президента России Наина Ельцина

Наина Ельцина проведёт в Екатеринбурге презентацию своих мемуаров. Фото: Алексей Кунилов

31 июля в Ельцин Центре (Екатеринбург) вдова Первого Президента России Наина Ельцина проведёт презентацию своей книги «Личная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.

Предполагается, что на этом мероприятии Наина Ельцина выступит со вступительным словом. Кроме того, она проведёт автограф-сессию.

Напомним, мемуары «Личная жизнь» охватывают большую историю семьи Наины Ельциной. Значительная часть повествования, конечно же, посвящена Борису Ельцину, с которым Нина Иосифовна прожила свыше полувека.

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