Сегодня в России отмечают День парашютиста

Александр Косков (сверху) занимается парашютным спортом уже 30 лет, на его счету 7 500 прыжков. Фото: Сергей Рознин

По словам мастера спорта и абсолютного чемпиона Кубка мира, инструктора авиационно-спортивного клуба ДОСААФ в Екатеринбурге Александра Коскова, чтобы стать профессиональным парашютистом, надо учиться всю жизнь.

В авиационно-спортивный клуб ДОСААФ каждый год поступает более 40 человек, которые обучаются по различным направлениям: атлетическое многоборье, групповая акробатика. Очень многие из них становятся победителями крупных международных соревнований и чемпионатов, выступают за сборную России.

— Всем парашютистам я желаю безопасных и интересных полётов, здоровья — ведь это самое главное в нашем деле, и высоких результатов, которыми будет гордиться и сам парашютист, и вся страна, — поздравляет Александр Косков. Он отметил, что настоящий парашютист всегда готов действовать и принимать решения.

Комментарии

Ирина Литвинова, парашютистка из Екатеринбурга (242 прыжка):

— Мой папа каякер, и он всегда мечтал прыгнуть с лодкой (каяком) в руках. Я тоже решилась на это. После моего первого прыжка в тандеме захотела попробовать ещё раз, и вот уже 12 лет мы с папой прыгаем. Правда, без лодки. Каждый новый прыжок даёт новые ощущения. Только волнуешься всегда как в первый раз.

Антон Михеев, парашютист из Екатеринбурга (73 прыжка):

— Мой первый прыжок на подарочный сертификат меня не впечатлил, но после него я познакомился с отличным инструктором по парашютному спорту, которая рассказала мне, что можно прыгать разными способами. Если мой самый первый прыжок был на круглом парашюте, который автоматически раскрывается уже на высоте 900 метров над землёй и летит самостоятельно, то последующими полётами я управлял сам. Когда прыгаешь на высоте четыре километра и минуту летишь в свободном падении — получаешь намного больше адреналина!

Кстати

В июне этого года в столице Урала прошли XII Всероссийские соревнования по парашютному спорту на точность приземления «Европа-Азия», где команда Свердловской области одержала победу в командном первенстве.