Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по выручке на вторичном авторынке. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", по итогам пяти месяцев 2017 года россияне потратили более 780 млрд руб. на покупку подержанных машин. Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по выручке на вторичном авторынке.

На первом месте среди субъектов РФ по выручке на вторичном авторынке расположилась Москва (за пять месяцев выручка от продажи машин с пробегом составляет 91 млрд руб.). На втором - Подмосковье (около 63 млрд руб.), на третьем - Санкт-Петербург (44,2 млрд руб.). При этом на три столичных региона приходится четверть всего объёма выручки на вторичном рынке страны.

Лучшим среди нестоличных субъектов стал Краснодарский край с результатом 41,2 млрд руб.. В первую пятёрку попадает и Свердловская область (23,6 млрд руб.). При этом объём рынка легковых автомобилей с пробегом на Среднем Урале составил 59,2 тыс. шт., средняя цена такой машины достигла 397,8 тыс. руб.