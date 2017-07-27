В России заключённым разрешили видеться с детьми вне тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы". Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, осуждённым женщинам, имеющим ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида, а также осуждённым мужчинам, если они являются единственным родителем, разрешаются свидания с детьми в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования.

При этом матерям детей-инвалидов и отцам детей-инвалидов, являющимся единственным родителем, предоставляется четыре выезда в год сроком на 15 дней для свидания с ребёнком. Матерям и отцам детей до 14 лет - два раза в год на 15 дней.

Женщины также смогут выезжать на 15 дней за пределы исправительных учреждений, чтобы устроить своих детей у родственников или в детском доме.

В документе отмечается, что право на выезд не распространяется на осуждённых за особо тяжкие преступления, преступления в отношении несовершеннолетних, а также на больных открытой формой туберкулеза, ВИЧ-инфекцией, не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании или наркомании.