Общество 27 июля 2017, 09:22

Гражданам Киргизии разрешили работать водителями в России по национальным правам

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Гражданам Киргизии разрешили работать водителями в России по национальным правам. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам Киргизии управлять транспортом на территории РФ без российских водительских прав. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно документу, шофёрами в России смогут работать граждане стран, где русский язык закреплён как официальный, на основании национальных водительских удостоверений

Добавим, в конституциях Киргизии и Белоруссии закреплено, что русский язык употребляется в качестве официального.

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