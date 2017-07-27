Российским банкирам запретят возвращаться в профессию за преднамеренные банкротства. Фото: Алексей Кунилов

Российским банкирам запретят возвращаться в профессию за преднамеренные банкротства. Закон об этом одобрен Советом Федерации и передан на подпись Президенту РФ, пишет "Российская газета".

Согласно документу, для руководителей и собственников, которые преднамеренно довели банк до банкротства или повторно нарушили требования к деловой репутации, вводится пожизненный запрет на возвращение в профессию и на владение более чем 10% акций другого банка.

Также повышается максимальный срок, на который банкиры могут попасть в чёрный список, с 5 до 10 лет. При этом, по информации директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмилы Тяжельниковой, за полтора года число людей в чёрных списках Банка России выросло до 6 тыс. 675 человек, из них свыше 5,6 тыс. - руководители и члены советов директоров, свыше тысячи - крупные владельцы банков.