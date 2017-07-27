Общество 27 июля 2017, 10:27

В Екатеринбурге регистраторов поликлиник обучат неконфликтному общению с пациентами

Наталья Дюрягина
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В Екатеринбурге регистраторов поликлиник обучат неконфликтному общению с пациентами. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге регистраторов поликлиник обучат неконфликтному общению с пациентами. Первыми участниками таких тренингов стали сотрудники Детской городской больницы № 15 и Центральной городской больницы № 2, сообщает пресс-служба мэрии города.  

Регистраторов в рамках двухдневного курса с 9:00 до 18:00 обучает московский эксперт - руководитель учебного центра страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед» Валерий Дударев. Он рассказывает сотрудникам городских поликлиник о том, как общаться с пациентами, находящимися в состоянии стресса из-за недомогания, а также о способах урегулирования конфликтов.

По словам первого замначальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Татьяны Савиновой, обучение регистраторов азам конфликтологии сделает общение с пациентом более позитивным и конструктивным.

Первыми участниками выбраны медрегистраторы ЦГБ № 2 и ДГБ № 15, так как эти учреждения участвуют в федеральном проекте «Бережливая поликлиника». Планируется, что аналогичное обучение пройдут сотрудники регистратур других поликлиник Екатеринбурга и Свердловской области.

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