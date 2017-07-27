В ходе второго этапа опрессовок в Екатеринбурге выявили 29 повреждений

После опрессовок потребовалось отремонтировать несколько участков теплосетей. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургская теплосетевая компания выявила 29 повреждений магистральных трубопроводов во время второго этапа гидравлических испытаний трубопроводов. Опрессовки прошли в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), их специалисты зафиксировали 29 повреждений магистральных трубопроводов в районе улиц: Циолковского, Новогородцевой, Фурманова, Серова, Маяковского, Красина, Онуфриева, Красных Командиров, Фрезеровщиков, Мичурина, Машинная, Белореченская, Волгоградская. В районе ул. Красина, Серова, Циолковского и Новгородцевой произошёл выход воды на поверхность, но ремонтные бригады ЕТК оперативно устранили неприятные последствия.

По словам специалистов ЕТК, повреждения, спровоцированные гидравлическими испытаниями, не являются авариями: процесс опрессовок спланирован, обусловлен официальным графиком подготовки энергообъектов Екатеринбурга к зиме и выполняется в соответствии с предписаниями Ростехнадзора.

Напомним, что с 24 по 27 июля в Екатеринбурге прошёл второй этап опрессовок, цель которых - выявление слабых мест на теплотрассах для оперативного устранения повреждений до начала отопительного сезона. В дальнейшем диагностика квартальных и магистральных сетей будет проводиться без ограничения горячего водоснабжения.