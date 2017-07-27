Общество 27 июля 2017, 11:31

В Ивделе спасатели ликвидируют последствия разгерметизации газопровода длиной 21 километр

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В Ивделе спасатели ликвидируют последствия разгерметизации газопровода. Фото: Александр Исаков

В Ивделе спасатели ликвидируют последствия разгерметизации магистрального газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» диаметром 1020 мм длиной 21 км на северо-восток от города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

В результате происшествия угрозы населённым пунктам и окружающей среде нет, возгораний лесного массива не зафиксировано. 

- Специалисты провели работы по прекращению подачи газа на повреждённый участок. На место происшествия выехала оперативная группа МЧС. Нарушений режима работы газотранспортной системы нет, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

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