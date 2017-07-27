В Уральское таможенное управление приедет делегация из Китая

Свердловские таможенники ждут в гости коллег из Харбина. Фото: Александр Зайцев

Харбинская делегация из Китая прибывает в Уральское таможенное управление. Рабочая встреча пройдёт с 1 по 4 августа в рамках развития международного таможенного сотрудничества.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в составе китайской делегации ожидаются 5 должностных лиц Харбинской таможни во главе с начальником — господином Цзинь Янюн.

Во время визита делегации обсудят вопросы повышения эффективности взаимодействия таможенных органов Уральского таможенного управления и Харбинской таможни в отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Также планируется подведение промежуточных итогов исполнения протоколов, подписанных ранее между региональными управлениями ФТС России и таможнями северо-востока Китая.

Кроме этого, в октябре Таможенный пост аэропорта Кольцово (Почтовый) ожидает на стажировку несколько человек из Харбинской таможни.