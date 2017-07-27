Экономика 27 июля 2017, 11:44

В Уральское таможенное управление приедет делегация из Китая

Наталья Дюрягина
Зона таможенного досмотра

Свердловские таможенники ждут в гости коллег из Харбина. Фото: Александр Зайцев

Харбинская делегация из Китая прибывает в Уральское таможенное управление. Рабочая встреча пройдёт с 1 по 4 августа в рамках развития международного таможенного сотрудничества.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в составе китайской делегации ожидаются 5 должностных лиц Харбинской таможни во главе с начальником — господином Цзинь Янюн.

Во время визита делегации обсудят вопросы повышения эффективности взаимодействия таможенных органов Уральского таможенного управления и Харбинской таможни в отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Также планируется подведение промежуточных итогов исполнения протоколов, подписанных ранее между региональными управлениями ФТС России и таможнями северо-востока Китая.

Кроме этого, в октябре Таможенный пост аэропорта Кольцово (Почтовый) ожидает на стажировку несколько человек из Харбинской таможни.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 июля)

Главы среднеуральских епархий Иннокентий, Кирилл и Серафим (слева направо) на заседании архиерейского совета Екатеринбургской митрополии. Фото: orthodox-newspaper.ru
Екатеринбургскую епархию разделили

«Реальный театр»

«Реальный театр»