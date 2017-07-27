Экономика 27 июля 2017, 11:56

В Астане состоится презентация заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Флаги России и Казахстана

Казахстан поднялся на первое место в списке стран - торговых партнёров Среднего Урала. Фото: Александр Зайцев

На полях ЭКСПО-2017, проходящего сейчас в Астане (Казахстан), состоится презентация заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Для организации этого мероприятия делегация Среднего Урала в августе отправляется в Казахстан. Помимо презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025, свердловчане примут участие в Российско-Казахстанском бизнес-форуме и в конференции по вопросам энергосбережения.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года товарооборот Свердловской области с Казахстаном увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг 300 млн долларов США. Это позволило Казахстану подняться на первое место в списке стран - торговых партнёров Среднего Урала.

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Областная газета Свердловской области

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