Российские аналитики назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в первом полугодии. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", с января по июнь в России продано 273,9 тыс. новых автомобилей в сегменте SUV, что на 16,9% больше к аналогичному периоду прошлого года. Аналитики определили самые популярные кроссоверы и внедорожники в первом полугодии.

Доля сегмента SUV в общем объёме продаж на авторынке за полгода приросла (на 3,6 п.п.) и составила 41,1%.

Самым продаваемым кроссовером в первом полугодии 2017 года стал Hyundai Creta с показателем 24 тыс. 143 автомобиля. Лидер прошлых лет - Renault Duster расположился на втором месте (19 тыс. 809 шт., -15%). Затем следует Toyota RAV4 (16 тыс. 016 шт., -0,9%).

На четвёртом месте - Chevrolet Niva (14 тыс. 436 шт., -0,7%), на пятом - Renault Kaptur (14 тыс. 141 шт.), нарастивший продажи за январь-июнь в 25 раз. Высокий рост продаж продемонстрировал Volkswagen Tiguan (+192%).

Наибольшее падение продаж за полгода показал Renault Duster (-15%).