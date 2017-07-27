Более половины новостроек в Екатеринбурге — 15-этажки и выше

Застройщики Екатеринбурга стремятся возводить высотки. Фото: Александр Зайцев

Больше половины строящихся сейчас домов в Екатеринбурге имеют 15 и более этажей. К таким выводам пришли аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

Эксперты N1.RU проанализировали объявления о продаже новостроек со сроком сдачи с 2018 по 2021 год и выяснили, что большую долю от всего объёма жилищной стройки занимают новостройки высотой от 15 этажей и выше — 64,4%. На дома ниже 15 этажей приходится 35,6%.

Домам из 25 и 16 этажей отдаётся большая доля — по 11%, 15-этажкам — 9%. На новостройки с 17 и 24 этажами приходится около 7%, на 18-этажки — около 6%.

До этого аналитики портала N1.RU подсчитали, что цены на квартиры в Екатеринбурге опять начали расти как на вторичном рынке, так и в новостройках. Средняя цена квартиры со сдачей после 2017 года подскочила на 7% до 3,5 млн руб. Также у квартир будущего выросла и средняя площадь — с 53 до 57 квадратов.