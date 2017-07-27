Земства 27 июля 2017, 13:15

Уровень воды Городского пруда поднимут на прежний уровень в сентябре

Наталья Дюрягина
Городской пруд в Екатеринбурге

Городской пруд обретёт привычный вид только в сентябре. Фото: Алексей Кунилов

Вода в Городском пруду поднимется до прежнего уровня в сентябре. До конца лета жителям города придётся гулять вдоль обмелевших берегов пруда.

– Воду поднимут в сентябре, когда будут закончены работы по реконструкции Макаровского моста. Точной даты пока нет – всё будет зависеть от темпов завершения работ, – пояснили "ОГ" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, что воду в Городском пруду спустили в июле для реконструкции Макаровского моста. За это время екатеринбуржцы выходили на субботник по уборке дна и берега водоёма. Сейчас под территорией Макаровского моста раскинулась стройплощадка — сама река, превратившаяся в ручеёк, проходит только под одним пролётом моста.

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