Экономика 27 июля 2017, 14:01

МУГИСО продаёт пять медиаэкранов в Екатеринбурге

Екатеринбург, вид сверху

Светодиоидные экраны опутали своей "сетью" весь центр Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев

Распорядительная дирекция Министерства по управлению госимуществом Свердловской области выставила на торги пять светодиодных экранов. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.

Медиаэкран на углу улиц Ленина и Восточная продаётся за 1,08 млн рублей, на пересечении улиц Куйбышева и 8 Марта — за 1,63 млн рублей, на улице Малышева возле остановки «Трансагентство» — за 1,09 млн рублей, на углу улиц Малышева и Розы Люксембург — за 1,5 млн рублей, на проспекте Космонавтов возле кинотеатра «Заря» — за 831 тыс. рублей.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 августа. Напомним, речь идёт о продаже медиаэкранов, в своё время принадлежавших телеканалу «Соль». 

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