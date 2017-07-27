МУГИСО продаёт пять медиаэкранов в Екатеринбурге

Светодиоидные экраны опутали своей "сетью" весь центр Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев

Распорядительная дирекция Министерства по управлению госимуществом Свердловской области выставила на торги пять светодиодных экранов. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.

Медиаэкран на углу улиц Ленина и Восточная продаётся за 1,08 млн рублей, на пересечении улиц Куйбышева и 8 Марта — за 1,63 млн рублей, на улице Малышева возле остановки «Трансагентство» — за 1,09 млн рублей, на углу улиц Малышева и Розы Люксембург — за 1,5 млн рублей, на проспекте Космонавтов возле кинотеатра «Заря» — за 831 тыс. рублей.

Заявки на участие в торгах будут приниматься до 23 августа. Напомним, речь идёт о продаже медиаэкранов, в своё время принадлежавших телеканалу «Соль».