С марта по июнь муниципалитеты Среднего Урала погасили долги на 383 миллиона рублей

Руководство Свердловской области многое делает для достижения финансовой устойчивости муниципалитетов. Фото: областной департамент информполитики

С марта по июнь 2017 года муниципалитеты Среднего Урала погасили кредиторскую задолженность на 383 млн рублей. Этого удалось добиться благодаря решениям главы Свердловской области Евгения Куйвашева по оказанию финансовой поддержки муниципальным образованиям из региональной казны и грамотному использованию внутренних резервов местных бюджетов.

Как сообщает областной департамент информполитики, недавно были внесены поправки в региональный закон об областном бюджете на 2017 год, согласно которым 460 млн рублей были выделены на межбюджетные трансферты для дополнительного финансового обеспечения муниципальных учреждений.

По словам вице-губернатора — министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, эти средства, в первую очередь, получат те территории, в которых бюджетные трансферты используются с максимальной результативностью и хорошими темпами решается проблема погашения кредиторской задолженности.