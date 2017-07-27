Общество 27 июля 2017, 15:12

На Среднем Урале браконьера оштрафовали за отстрел лосей на 323 тысячи рублей

Зал судебный заседаний

Суд обязал браконьера возместить ущерб, причинённый экологии Среднего Урала. Фото: Александр Исаков

Житель Свердловской области, застреливший в феврале нынешнего года двух лосей, заплатит штраф в 323 тыс. рублей. Такого решения суда добилась Белоярская межрайонная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, штраф начислен в размере ущерба, причинённого экологии Среднего Урала: 200 тыс. рублей за самку лося, 120 тыс. рублей — за самца и 3 тыс. рублей за нарушение правил получения разрешения на добычу двух животных.

Одновременно возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

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Областная газета Свердловской области

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