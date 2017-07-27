Экономика 27 июля 2017, 15:42

В Кушве Роспотребнадзор приостановил работу предприятия «Уралуголь» на 60 суток

Кушва, вывеска

В Кушве остановлено предприятие "Уралуголь". Фото: Александр Зайцев

В Кушве Качканарский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу ООО «Уралуголь» на 60 суток. Причина — жалобы горожан на удушливый запах, идущий от этого предприятия.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, жители Кушвы обратились в Роспотребнадзор по поводу явного наличия в воздухе вокруг предприятия продуктов горения. В ходе последовавшей проверки выяснилось, что на площадке Кушвинского завода прокатных валков ООО «Уралуголь» затеяло производство древесного угля. Однако одновременно руководители этого предприятия не позаботились об оформлении санитарно-эпидемиологического заключения по проекту получения углей и определения окончательной санитарно-защитной зоны для такого производства.

Суд пришёл к выводу о доказанности вины юридического лица (ООО «Уралуголь») в совершении административного правонарушения.

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Областная газета Свердловской области

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