Политика 27 июля 2017, 16:16

Алексей Орлов награждён региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов

Алексей Орлов награждён региональным знаком отличия. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении первого заместителя губернатора Алексея Орлова региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Этот документ будет опубликован в ближайшем номере «ОГ».

Как говорится в указе главы региона, Алексей Орлов отмечен этой наградой за достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Напомним, он курирует вопросы, связанные с повышением инвестиционной привлекательности Среднего Урала. В частности, в сфере его ответственности находится организация ежегодного проведения выставки ИННОПРОМ.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 июля)

Главы среднеуральских епархий Иннокентий, Кирилл и Серафим (слева направо) на заседании архиерейского совета Екатеринбургской митрополии. Фото: orthodox-newspaper.ru
Екатеринбургскую епархию разделили

«Реальный театр»

«Реальный театр»