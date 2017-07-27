Алексей Орлов награждён региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени

Алексей Орлов награждён региональным знаком отличия. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении первого заместителя губернатора Алексея Орлова региональным знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Этот документ будет опубликован в ближайшем номере «ОГ».

Как говорится в указе главы региона, Алексей Орлов отмечен этой наградой за достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области.

Напомним, он курирует вопросы, связанные с повышением инвестиционной привлекательности Среднего Урала. В частности, в сфере его ответственности находится организация ежегодного проведения выставки ИННОПРОМ.